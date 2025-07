Pavez: Han sido seis meses duros y los queremos revertir, sé que no he estado bien

El volante de Colo Colo Esteban Pavez participó de la conferencia de prensa de capitanes de cara al clásico contra Universidad Católica y repasó el turbulento primer semestre del equipo albo, y también de su rendimiento individual.

"Pocas veces se pregunta cómo está uno. Todos piensan que uno es una máquina que no tiene sentimientos, que siempre debe estar al cien", inició ante los medios, que no le consultaron sobre la UC, sólo sobre su propio equipo.

"Han sido seis meses duros, difíciles. Gracias a Dios, mentalmente soy fuerte y hoy estoy con muchas ganas. Sé lo que estoy viviendo", sumó.

"Ha sido duro, me ha tocado estar cuatro partidos afuera. Sé que esto en algún momento iba a llegar, es fútbol y sé que con trabajo y sacrificio uno vuelve donde más quiere estar, que es en la cancha", señaló.

Pavez indicó que "el equipo está bien, lo veo enfocado y obviamente queremos revertir estos seis meses, que no fueron lo que todo el mundo esperaba".

"Obviamente, nosotros a principio de año nunca nos imaginamos estar en la posición que estamos ahora en el campeonato, quedar eliminados de Copa Libertadores y Copa Chile. Nos pegó mucho", continuó.

En lo personal, admitió: "Sé que no estuve bien estos seis meses y eso duele. No jugar bien, cometer un error que termine en gol, perder por goleada obviamente me duele bastante. El equipo en general no estuvo tan bien estos mes".

También remarcó que tiene buena relación con Arturo Vidal tras algunas especulaciones por el partido ante Audax Italiano: "Internamente estamos muy bien, que es lo importante. Tengo buena relación con ustedes (la prensa). Llevo dos meses que no hablo porque estoy un poco molesto, inventan cosas y eso no me gusta. A veces es difícil venir a hablar".

Además, descartó una salida del Monumental. "Estoy acá porque amo la institución. No me voy a ir de Colo Colo. Han sido meses duros y siempre los platos rotos los paga el capitán. Llevo mucho tiempo y la jineta la tengo más que merecida. El respaldo de mis pares es lo máximo, no me importa lo que digan, porque no me conocen en el día a día", dijo.

La relación Almirón-Mosa, Blanco y Negro y Lucas Cepeda

Por otro lado, Pavez mencionó que el equipo sigue normalmente bajos las órdenes de Jorge Almirón, pese a la relación rota del DT con la dirigencia presidida por Aníbal Mosa.

"Los jugadores estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido el domingo y que lo vamos a sacar adelante. Al profe (Almirón) lo veo con ganas y nosotros hacemos caso a lo que nos dice. Más allá, no es un tema mío".

Sobre los conflictos en la interna de Blanco y Negro, el jugador opinió: "Esto de que esté pasando cada año, cada tres meses. Esto, más como colocolino que capitán, aburre. Siempre hay mucha incertidumbre y salen 20 mil cosas".

"Hay tres bloques y cada uno tira para su lado. Ojalá que de una vez por todas se busque una solución por el bien de Colo Colo", complementó.

El mediocampista también le dedicó unas palabras a Lucas Cepeda, quien tiene acordada su venta a River Plate. "Él dijo públicamente que quería dar un salto, y tiene que darlo. Para mí es el mejor jugador del fútbol chileno hoy en día. Para nosotros obviamente no sería bueno que se fuera, pero pienso en él. A donde vaya, le deseo lo mejor y que la rompa en todos los partidos", declaró.

Colo Colo enfrentará a Universidad Católica en el Santa Laura, por la quinta fecha de la Liga de Primera, este domingo 6 de julio a las 15:00 horas y podrás seguirlo por Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.