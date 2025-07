Pavez y el Superclásico: Queremos dar una alegría a la gente, han sido seis meses bastante malos

Esteban Pavez, volante de Colo Colo, anticipó el Superclásico ante Universidad de Chile en la tradicional conferencia de capitanes junto a su par Marcelo Díaz, y remarcó que buscarán con todo el triunfo el sábado, para dar una alegría a la gente en un año que ha sido negativo.

"El plantel que tenemos hay que demostrarlo en estos partidos, hay buenos jugadores con sus pergaminos y es importante el sábado ganar por todo lo que ha pasado, la gente quiere ganarlo, a veces importa más ganar un clásico que un partido, pero vamos a ir con todo el primer minuto, queremos dar una alegría a la gente, han sido seis meses bastante malos en lo deportivo, y también por nosotros, el grupo se lo merece, sigue sano y unido, y nos merecemos una gran alegría", declaró Pavez en Quilín.

Pavez también se refirió a la situación que vive el técnico Jorge Almirón, cuestionado por los irregulares resultados y después de la crisis que tuvo con Blanco y Negro, luego que fallara el intento de desvinculación por problemas económicos.

"Lo que pase con el técnico no es un tema que pase por mí, cuando el equipo está mal siempre se corta por el DT, pero no me puedo meter más allá, sólo nos preocupa ganar el fin de semana", comentó.

Del mismo modo, reafirmó que "el camarín está fuerte, la relación con el profe es buena, él está fuerte, ha sido duro lo que pasó con él, pero el equipo está unido y la única forma de demostrarlo es ganar".

Además, recalcó que nadie habla del equipo cuando ganan, pero "cuandos se pierde se inventan cosas y se habla de más. Por eso queremos ganar, es la forma de ir por buen camino".

Respecto al rival, Pavez elogió a los jugadores de "jerarquía" de la U, recordando que ha podido compartir con varios de ellos en La Roja, pero apuntó que "nosotros también tenemos grandes jugadores y ojalá salga lo mejor de cada uno".

Finalmente, Pavez señaló que en el Superclásico "siempre está la presión de todos lados, es el partido más importante del fútbol chileno y queremos dar el primer golpe; tenemos que ser fuertes, desde el día lunes que estamos focalizados en ganar el fin de semana".

El Superclásico entre U. de Chile y Colo Colo está programado para el sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Nacional, pendiente de la séptima fecha de la Liga de Primera, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.