Pavez y la negativa a Vidal por la jineta de capitán: "Fue un momento incómodo y de calentura"

Esteban Pavez, mediocampista de Colo Colo, salió al paso de las especulaciones tras declinar recibir al jineta de capitán de Arturo Vidal ante Audax Italiano tras la expulsión del "King" y echó por tierra versiones sobre conflictos entre compañeros.

"Internamente estamos muy bien, que es lo importante. Tengo buena relación con ustedes (la prensa). Llevo dos meses que no hablo porque estoy un poco molesto, inventan cosas y eso no me gusta. A veces es difícil venir a hablar", señaló en la conferencia previa al clásico con Universidad Católica.

Pavez explicó que simplemente "fue un momento incómodo y de calentura. Le dije a Arturo que le pasara la jineta a Vicente Pizarro o a cualquiera, porque era lo que menos me importaba en ese momento, lo único que quería era ganar el partido".

"Con o sin jineta, yo voy a ser el mismo, aportando y dándolo todo", agregó.

"Estoy acá porque amo la institución. No me voy a ir de Colo Colo. Han sido meses duros y siempre los platos rotos los paga el capitán. Llevo mucho tiempo y la jineta la tengo más que merecida. El respaldo de mis pares es lo máximo, no me importa lo que digan, porque no me conocen en el día a día", dijo.

"Me encanta lo que vivo en Colo Colo, no me quiero ir del club, tengo un año y medio más de contrato. Amo a esta institución, soy un agradecido. Gracias a Colo Colo me compré mi casa propia, que era mi sueño. Por algo las derrotas me duelen. Quiero demostrar en la cancha todo el amor que tengo por el club", sentenció el número 8 albo.