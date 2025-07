Peter Dragicevic por "crítico" estado del fútbol chileno: Hay que intervenirlo completamente

El histórico expresidente de Colo Colo Peter Dragicevic analizó la crisis que atraviesa no solo el club "albo", sino todo el fútbol chileno y entregó un diagnóstico lapidario, apuntando que la situación actual es insostenible y propuso una medida radical: La intervención política para una reestructuración de la actividad.

El exdirigente afirmó en las afueras del Estadio Monumental que el presente de Colo Colo es "complicado", algo que "sentimos todos los hinchas".

En esa línea, responsabilizó del mal momento a un conjunto de factores, incluyendo el bajo rendimiento del plantel, la falta de funcionamiento de los jugadores y las pugnas directivas, que "contribuyen al mal momento".

Su análisis fue más allá del club "popular", pues para Dragicevic la crisis es total en la actividad. "Es un problema del fútbol chileno completo. A mi juicio, hay que intervenirlo completamente, no se sostiene como está hoy día", sentenció.

Declaró que esta intervención debiese llegar "desde el Gobierno, desde el poder político. Debería analizarse completamente qué es lo que pasa con el fútbol chileno. Hay que revisar la ley de Sociedades Anónimas, hay que definitivamente remover todo, analizar todo y reestructurar todo. Hoy día el fútbol chileno está en un momento muy crítico".

El extimonel del "Cacique" también apuntó a la falta de desarrollo en las bases como una de las principales falencias del modelo actual.

"Hay un problema en las canteras de todos los clubes. Hoy día no hay renovación, no hay jugadores jóvenes que estén descollando", criticó, vinculando directamente este déficit a la gestión de las Sociedades Anónimas. "No han trabajado en las divisiones menores", aseguró.

Finalmente, y de cara al Superclásico, mantuvo la cautela pero expresó su deseo: "En los clásicos puede pasar cualquier cosa. Yo espero que Colo Colo se imponga".