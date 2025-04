Presunta nueva víctima en el Monumental contó testimonio: Algunos carabineros lloraban y estaban en shock

Durante la noche de este jueves se reveló el testimonio de una presunta tercera víctima, una menor de edad, en los incidentes ocurridos el 10 de abril en el Estadio Monumental, en la previa del duelo de Colo Colo y Fortaleza en la Copa Libertadores.

En diálogo con CHV Noticias, la menor contó su versión y aseguró que fue empujada por hinchas y terminó en el suelo al lado de Mylan Liempi, el niño de 12 años que falleció en la tragedia, y perdió el conocimiento durante los incidentes.

"Yo estaba afuera del estadio esperando a un grupo, cuando Carabineros que estaban en la entrada, subieron unas calles más por los hinchas. Al ver que no había carabineros, se meten (hinchas) y me empujan. Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo", relató.

"Yo me paro y sigo corriendo y él se cae de nuevo y no se levanta.Yo paro para tratar de ayudarlo en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso. Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor", explicó.

Finalmente, contó que "despierto al rato. No sé cuanto estuve inconsciente en el piso con la reja encima. Me ayudan y me sacan la reja y me ayudan a caminar porque me dolía mucho la pierna. Estaban los carabineros todo el rato mirando lo que había pasado".

"Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. Mylan estaba con mucha sangre y Martina estaba casi convulsionando y ellos solo miraban. No hicieron nada por ayudarlos", sentenció.