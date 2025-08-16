Quinteros aconsejó a Almirón respecto a Aquino: Te deja mano a mano dos veces todos los partidos

En medio de la compleja campaña que vive Colo Colo, fue Gustavo Quinteros quien sacó la voz como exentrenador albo y campeón con Vélez Sarsfield, aconsejando a Jorge Almirón y destacó la relevancia de Claudio Aquino, volante al que dirigió en el fútbol trasandino.

"Veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta ese engranaje que le hemos visto en esos partidos. Tiene buenos jugadores", explicó en De fútbol se habla así de DSports.

"Lo conozco a Aquino y es un jugador muy importante cuando los movimientos de arriba se hacen bien, te deja mano a mano dos veces todos los partidos", añadió.

"Si lo asistes, te mete el pase gol. Lo tuve todo un año, jugó más de 40 partidos de titular y fue uno de los artífices del campeonato", remarcó.

Aquino salió de la titularidad y fue suplente en el clásico ante la UC.