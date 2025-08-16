Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Quinteros aconsejó a Almirón respecto a Aquino: Te deja mano a mano dos veces todos los partidos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El extécnico de los albos repasó el rol del volante que dirigió en Vélez Sarsfield.

En portada

En medio de la compleja campaña que vive Colo Colo, fue Gustavo Quinteros quien sacó la voz como exentrenador albo y campeón con Vélez Sarsfield, aconsejando a Jorge Almirón y destacó la relevancia de Claudio Aquino, volante al que dirigió en el fútbol trasandino.

"Veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta ese engranaje que le hemos visto en esos partidos. Tiene buenos jugadores", explicó en De fútbol se habla así de DSports.

"Lo conozco a Aquino y es un jugador muy importante cuando los movimientos de arriba se hacen bien, te deja mano a mano dos veces todos los partidos", añadió.

"Si lo asistes, te mete el pase gol. Lo tuve todo un año, jugó más de 40 partidos de titular y fue uno de los artífices del campeonato", remarcó.

Aquino salió de la titularidad y fue suplente en el clásico ante la UC.

