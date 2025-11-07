Quinteros sondea a Aquino con un trueque entre Colo Colo e Independiente

En la recta final de la Liga de Primera, el volante de Colo Colo Claudio Aquino volvió a aparecer en el radar del fútbol argentino, con el interés de Gustavo Quinteros por llevarlo a Independiente de Avellaneda.

El DT sigue los pasos del "10" que tuvo en el Vélez Sarsfield campeón en 2024 y se puso sobre la mesa la idea de un eventual trueque de volantes ofensivos.

Luciano Cabral, quien sonó repetidamente en el "Cacique" durante su etapa en Coquimbo Unido, es la posible carta de los trasandinos para hacerse con los servicios de Aquino.

"Hay un posible intercambio con Cabral. Gustavo Quinteros quiere a Claudio Aquino e Independiente no ve con malos ojos el trueque con Colo Colo", resumió Marcelo Barticciotto en el panel de ESPN F90.

Lo concreto es que Aquino tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre de 2026 y, pese a el complejo año deportivo, se mantiene enfocado en sus labores como jugador albo.