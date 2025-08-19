¿Se van? Mosa comentó en qué pie están las ofertas por Alan Saldivia y Lucas Cepeda

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló tras la reunión de directorio y afirmó que Colo Colo realizará una contrapropuesta al club estadounidense Houston FC tras rechazar una oferta por el defensa uruguayo Alan Saldivia, y aseguró que no hay propuestas desde el extranjero por Lucas Cepeda.

"Recibimos una propuesta por Alan de Houston, una propuesta que no fue satisfactoria para el directorio, pero haremos una contrapropuesta después", explicó Mosa en las afueras del Monumental.

"Si la aprueba Houston, debería empezar el procedimiento pra el traspaso. Estamos de acuerdo en que Alan parta, pero en las condiciones que fijó el directorio", agregó Mosa.

Finalmente, al ser consultado por las ofertas por Cepeda, Mosa fue categórico y ratifico lo que había informado el director Carlos Cortés en la antesala del clásico con la UC.

"No hay nada por Lucas", aseveró Mosa.