Sebastián Vegas supo su sanción luego de la expulsión en la Supercopa

El triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo por 0-3 en la Supercopa estuvo marcada por la expulsión del defensor albo Sebastián Vegas, quien este miércoles conoció su sanción.

El zaguero vio la roja por una infracción sobre Nicolás Guerra, pero después de que el árbitro Felipe González cambiara su decisión de mostrarle solamente amarilla tras revisar la acción en el VAR y determinar que era una acción con riesgo de gol.

Ante ello, el Tribunal de Disciplina determinó sancionar a Vegas con una fecha de suspensión.

De esta manera, el central se perderá el próximo partido de Colo Colo ante Deportes Iquique, por la 23° fecha 23 del Campeonato Nacional y que está programado para el próximo viernes 26 de septiembre.

La suspensión del exMonterrey se sumará a la de Esteban Pavez, quien también quedará fuera del duelo ante los Dragones Celestes por acumulación de tarjetas amarillas.