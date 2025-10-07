Sebastián Vegas y duelo ante Coquimbo Unido: "Tenemos que llegar al 100 por ciento"

Pese al receso de la Liga de Primera, en Colo Colo siguen trabajando con miras a lo que será el duelo ante el líder Coquimbo Unido en el reinicio del torneo. Periodo que según el defensa Sebastián Vegas han sabido aprovechar en el Cacique.

En conversación con los medios oficiales del club, el zaguero remarcó que "han sido buenas semanas de trabajo. Estos días han servido para conocer más al entrenador, lo él que quiere, lo que busca. También para mejorar en todo aspecto, en lo físico, lo táctico, y así estar al 100 cuando se reanude el torneo".

Con respecto al amistoso de mañana ante Deportes Puerto Montt, el formado en Audax Italiano sostuvo que "me parece que dentro del tiempo sin jugar, a veces lo que más falta es ese ritmo de partido, que al final esos partidos son para eso para seguir buscando la mejora, para seguir poniendo en práctica la idea del entrenador y nosotros para llegar bien a lo más importante que es el Campeonato".

En cuanto al enfrentamiento con Coquimbo, el central admitió que se trata de un "buen rival. Aprovechamos estos partidos, los entrenamientos igual tratamos de ponernos apunto, la idea del profe llevarla a cabo y llegar al 100, lo más importante es eso, para Coquimbo".

Cabe recordar que en el Campeonato Nacional el conjunto popular marcha octavo con 34 puntos, quedando momentáneamente fuera de la zona de clasificación a copas internacionales.