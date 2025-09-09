Sin aviso a la Delegación Metropolitana: Garra Blanca realizó evento masivo en el Monumental

La Garra Blanca, barra brava de Colo Colo, organizó un masivo evento por el "Día de la Niñez" en la explanada del Estadio Monumental, el cual se realizó sin aviso a la Delegación Presidencial Regional Metropolitana. La celebración, que contó con la animación de la diputada Marisela Santibáñez, congregó a cientos de personas.

El evento, realizado el pasado domingo de forma gratuita en el sector Magallanes del recinto, incluyó juegos inflables y la presentación de populares artistas del género urbano como Marcianeke.

En su cuenta de Instagram, la propia Garra Blanca agradeció a los asistentes y extendió el reconocimiento "a cada artista, colaborador y a nuestra querida Acción Social por el esfuerzo, el trabajo de corazón y la dedicación entregados para alegrar a cada niño y niña presente", cerrando su mensaje con la consigna "El Orgullo del Pueblo".

Consultados por el medio The Clinic, desde la administración de Blanco y Negro confirmaron su participación, asegurando que "se les facilitó un sector de los estacionamientos" y que la coordinación se gestionó a través del área de Operaciones del club, con el mismo grupo que se coordinan los elementos de animación de los partidos.

La Delegación Presidencial Metropolitana apuntó que el evento correspondía a "una actividad de carácter interno y no masivo", dirigida exclusivamente a los cadetes del club y sus familias, por lo que "no se requirió autorización ni presentación de solicitud".

