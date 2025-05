Stöhwing: Es insólito lo que se le ha hecho pasar a nuestro entrenador

El director de Blanco y Negro Alfredo Stöhwing dijo que en la reunión de este miércoles se habló escasamente de la situación que atraviesa el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, con quien se negocia su salida.

"Sobre el tema de nuestro entrenador, no estaba en la tabla, no se tocó. Alguien hizo una consulta en 'Varios' y el presidente informó que seguían en conversaciones", señaló tras el encuentro.

"Es insólito lo que se ha hecho pasar a nuestro entrenador y a los jugadores, es inentendible, pero así está la situación. No tengo más que informar, el presidente dijo que deberían tener novedades a la brevedad", apuntó.

Luego, afirmó que "mantengo la posición de que me encantaría que se quedara, la hinchada y todos los jugadores y todo el mundo lo está apoyando para que se quede".

"Es complejo, por lo que he visto desde afuera. No conozco las negociaciones ni la forma en que han sido las relaciones. Obviamente que no debe estar fácil, como yo digo se le ha maltratado y no sé qué sensación tiene él respecto de ese mal trato, por decir un término, pero ha sido horriblemente manejado", indicó.

"No he hablado con él y la información que tengo de la directiva es lo que cuento, es muy poco para profundizar una opinión. No se conversó de un plazo, debería ser urgente", cerró.