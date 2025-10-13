Tatiele Silveira: Queremos entregar alegrías a los hinchas de Colo Colo

La entrenadora del plantel femenino de Colo Colo, Tatiele Silveira, charló con Cooperativa Deportes en medio de la campaña que tiene a las albas en las semifinales de la Copa Libertadores, y aseguró que esperan seguir dándole alegría a los hinchas del cuadro popular.

"Siento que nosotras seguimos haciendo nuestro trabajo. Para nosotras es un año especial vivir el Centenario, y no nos queremos comparar con los chicos, pero sí valorar los triunfos de las chicas y queremos entregar alegría a los hinchas de Colo Colo que nos han acompañado acá en Buenos Aires", dijo la directora técnica.

Respecto a lo hecho en el evento que se está realizando en Argentina, Silveira expresó que "esto es fruto de un trabajo a largo plazo, de un proyecto sólido, mirando paso a paso y buscando maneras de desarrollar a las chicas y siento que esta temporada 2025 es parte de ese proyecto".

"Siento que las chicas llegaron a la copa súperenfocadas, mientras jugábamos la Liga probamos variantes, sistemas y nos preparamos físicamente y mentalmente", añadió la entrenadora, quien resaltó el trabajo profesional que se está realizando en Colo Colo.

"Desde ayer estamos buscando videos, no solo de Cali en la Copa, sino también en el campeonato colombiano, donde jugaron una final y llegaron a los penales. Por ahí va el análisis, ayer los muchachos del cuerpo técnico se quedaron viendo el partido y tenemos dos días de estudio. Es un equipo colombiano y Colombia ha mostrado un gran nivel junto a Brasil, pero creemos en nuestro equipo, en nuestro trabajo y estamos buscando las herramientas para dar buenas soluciones", complementó.