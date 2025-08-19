Tribunal de Disciplina determinó sanción a Arturo Vidal por denuncia del árbitro Felipe González

El Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó con una fecha a Arturo Vidal, volante de Colo Colo, por los hechos que denunció Felipe González tras el partido con Everton de Viña del Mar, en la fecha 19 de la Liga de Primera.

De acuerdo al informe arbitral de González, Vidal, quien no estaba inscrito en la planilla del partido, lo interpeló en el momento en que se dirigía a camarines, reclamando por el penal de último minuto que permitió el empate de los viñamarinos.

"¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR o no?, son carepalo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá'", fueron los dichos de Vidal, según consignó González.

Con este castigo, Vidal se perderá la visita de Colo Colo a Palestino en La Cisterna, programada para este viernes a las 15:00 horas (19:00 GMT), por la fecha 21 de la Liga de Primera.