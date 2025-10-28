"Una lucha de egos avalada por el Club Social": Garra Blanca se lanzó contra ByN y el plantel

La Garra Blanca, barra brava de Colo Colo, emitió un duro comunicado y se lanzó con todo en contra de la dirigencia de Blanco y Negro, del plantel y también apuntó sus dardos al Club Social y Deportivo.

En una publicación en Instagram la parcialidad alba subió una imagen con fotos de Aníbal Mosa, Daniel Morón, Leónidas Vial y Edmundo Valladares marcados con blancos de tiro.

"Como la hinchada del club más grande de Chile, expresamos nuestro profundo malestar por las pésimas decisiones de B$N y la falta de entrega del plantel de honor", encabeza el comunicado.

"La lucha de egos entre los grupos Vial y Mosa, avalada por el Club Social, que solo busca llenarse los bolsillos con los socios. Junto con la pésima gestión de fichajes de Daniel Morón, que un año más logra reflejar la inoperancia en sus decisiones", añade.

"Esto demuestra que solo buscan lucrar con la pasión del pueblo. Mientras tanto, el equipo sigue lleno de jugadores sin compromiso ni sangre, más preocupados de lo extrafutbolístico que de dejar todo en la cancha", complementa.

"Nos cansamos de la inoperancia que hoy se vive en el club. Estamos fuera de zona de competencia internacional, hemos sufrido duras derrotas en todos los torneos, manchando un año que debía ser histórico", cierra.