Una onerosa deuda y las complicaciones deportivas tienen a Colo Colo con millonario déficit

La mala campaña de Colo Colo que tiene al cuadro albo a un paso de no clasificar a copas internacionales y una onerosa deuda tienen a Blanco y Negro, sociedad que administra los destinos del club, con variadas complicaciones económicas.

De acuerdo a lo publicado este miércoles por El Mercurio, en la concesionaria proyecta un déficit de tres millones de dólares para el presente año, lo que se explica en parte por la millonaria planilla del primer equipo.

"Los ingresos no han alcanzado para cubrir los gastos y se ha ido acumulando una deuda enorme", explicó una fuente desde el Monumental.

En la publicación se explica que la planilla ronda el millón 200 mil dólares mensuales, pensando en llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero el equipo quedó eliminado en fase grupal y ni siquiera llegó a Copa Sudamericana.

En la nota se añade que las deudas fueron creciendo y más aún, hay algunas que se arrastran hace un par de años. Ante ello, ByN debió recurrir a un factoring dado que –explican en Macul- ni la U ni Colo Colo pueden pedir créditos bancarios debido a los procesos de quiebra que ambos clubes vivieron hace unos años.

El monto de esa deuda supera los dos mil millones de pesos, lo que se suma a que hay compromisos impagos con jugadores que se fueron como es el caso de Darío Lezcano.

Todo ello se complicará aún más si se concreta lo inminente: la ausencia de los albos en torneos internacionales en 2026.