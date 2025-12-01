Vicente Pizarro entrenó con normalidad tras duro golpe en duelo ante Cobresal

El mediocampista de Colo Colo Vicente Pizarro volvió sin problemas a las prácticas este lunes luego del duro golpe que sufrió en el rostro en la derrota por 3-0 del cuadro albo ante Cobresal, el viernes en El Salvador.

El futbolista practicó sin problemas junto a sus compañeros luego de las molestias que sintió en un partido que dejó al elenco popular contra las cuerdas en su afán por clasificar a la Copa Sudamericana.

De hecho, el jugador firmó algunos autógrafos a su salida del Estadio Monumental aunque no hizo declaraciones a la prensa.