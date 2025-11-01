Vicente Pizarro: Hay que ganar como sea, el club no merece estar así

El volante de Colo Colo Vicente Pizarro, figura en la victoria 1-0 sobre Ñublense por la fecha 26, realizó una autocrítica tras el encuentro y se mostró confiado en que alcanzarán el objetivo de clasificar a un torneo internacional.

"El equipo ha ido mejorando algunas cosas, hemos ido trabajando todos muy unidos por sacar esto adelante. Creo que el club no merece estar así", afirmó, en conversación con TNT Sports.

"Somos responsables de empezar a ganar como sea. Hoy día lo bueno es que se nos dio el triunfo, creo que lo merecemos", agregó el mediocampista.

Sobre las dificultades del partido, explicó que fue "muy trabado el primer tiempo", pero que en la segunda mitad el rival sintió el esfuerzo físico. "Empezamos a manejar mejor la pelota, vino el gol y creo que la expulsión después nos hace poder manejar un poco mejor el partido y cerrarlo de la mejor forma", analizó.

Mirando hacia el futuro, se mostró enfocado en lo que viene, reconociendo que "ha sido un año muy difícil". Con un tono autocrítico, señaló: "No podemos mirar para atrás, sí para adelante y empezar a ganar desde hoy. Nos sacamos un poco el peso de los otros partidos, que quizás estábamos bien en el juego y no podíamos ganar. Hoy día lo sacamos adelante como grupo y los partidos que quedan vamos a tener que ganar".

Finalmente, al ser consultado por su racha goleadora, Pizarro reafirmó su compromiso. "Si puedo aportar al equipo, lo voy a seguir haciendo. Creo que he sumado eso a mi juego, que es muy importante para un volante", concluyó, destacando el respaldo de sus compañeros. "El grupo me da una confianza, me hace sentir importante y se merecía ganar hoy como sea".