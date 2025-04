Vidal encendió el duelo con Racing: ¿Mi gol favorito? El que anotaré este martes"

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, calentó la previa del partido con Racing en la Copa Libertadores y afirmó con seguridad, como alguna vez hizo Esteban Paredes ante la U, que su "gol favorito" será el que anote este martes en el Monumental.

"¿Mi gol favorito? Es el que voy a hacer el día martes, si Dios quiere. Ahí va a ser, ese va a ser mi gol favorito", respondió Vidal ante las preguntas de sus seguidores en una transmisión en la plataforma Kick, agregando, entre risas, que será "de cabeza".

Vidal también anticipó el choque y sostuvo que verán al "verdadero Colo Colo".

"Llegamos super bien entrenados, que es lo importante, es rico jugar, pero hay veces que es mejor estar bien preparados. Llegamos al cien por ciento, se han hecho largo los días donde no hemos jugado", precisó.

También reconoció que les falta definición en los metros finales, pero manifestó su confianza en hacer una buena actuación ante la Academia.

"Lo único que falta es jugar bien y hacer goles, nosotros siempre la mojamos, a veces no nos sale, pero corremos, la gente no ve eso, nosotros corremos caleta, mucho, jugamos, pero nos falta hacer los goles. Cuando empiecen a salir los goles, no nos va a parar nadie. Somos el equipo que más corre y juega", argumentó.

Finalmente, reiteró que "va ser un partido duro, pero estamos preparados para ganar, de verdad que sí. Ya estamos, de aquí en adelante no hay excusas, hay que ponerse al cien y ganar todos los partidos".

El partido entre Colo Colo y Racing está programado para este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT) y lo podrás seguir en nuestras plataformas.