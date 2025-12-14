Vidal lamentó salida de Isla de Colo Colo: Claro que duele

En medio de su votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Arturo Vidal se refirió a la salida de Mauricio Isla de Colo Colo y confirmó que seguirá un año más en los "albos".

Respecto a la situación del lateral bicampeón de América, sostuvo que "claro que duele cuando un jugador tan importante para Chile (se va del equipo), no tan solo para Colo Colo, por todo lo que ha dado. El terminaba contrato y yo sé que donde vaya le irá muy bien".

"Acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que han hecho trayectorias increíbles, algo que pocas veces ha pasado acá en Chile", agregó.

Asimismo, aclaró que tiene asegurada su continuidad por al menos un año más en el elenco de Macul.

"Sigo un año más, tengo contrato, pero ahora estoy preocupado para volver con todo el 3 de enero", declaró Vidal.