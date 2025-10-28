Vidal: Merecemos mucho más, tenemos un gran equipo y hay frustración con lo que está pasando

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, repasó la irregular temporada de Colo Colo y lamentó los malos resultados, admitiendo que hay frustración en el plantel tras el empate que tuvieron ante Limache.

"Es un momento complicado, triste, merecemos siempre mucho más de lo que se ha dado este año, tenemos un gran equipo y no lo podemos demostrar, hay mucha frustración en lo que está pasando, en el momento que estamos", declaró Vidal en la Avant Premiere de la película "Eterno".

"Hay veces que hemos tenido el partido para ganar, al final nos empatan como ayer, hemos sacado el resultado que no merecemos. Fue mucha impotencia ayer (ante Limache), con todo lo que se ha trabajado", expresó Vidal.

El volante de 38 años también afirmó que "hemos tenido dos entrenadores espectaculares, Jorge Almirón y el profe que llegó ahora (Fernando Ortiz), se trabaja muy fuerte desde el primer nivel y los resultados no llegan, no sé lo que pasa".

Sin embargo, Vidal afirmó que para levantar esta situación "depende de los jugadores, de tener más suerte. El año pasado, todas las pelotas que no entran ahora entraban, lo que le pasa a Coquimbo, que cualquier cosa que hacen entra y por eso están donde están ahora".

"A nosotros nos toca una mala, pero tenemos fe que con trabajo y esfuerzo podemos sacar esto adelante", aseveró.

Finalmente, anticipó el partido de Colo Colo y Ñublense, que se jugará el sábado en Chillán, a las 18:00 horas (21:00 GMT).

"Siempre es difícil, pero nuestro objetivo es ganar, mostrar que somos Colo Colo, y ojalá se nos puedan dar la oportunidad de concretar y ganar los tres puntos", cerró.