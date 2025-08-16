Vidal pidió perdón a hinchas tras caída ante la UC: Vergüenza es poco para explicar lo que siento

Arturo Vidal, volante y capitán de Colo Colo, lamentó en sus redes sociales la derrota ante Universidad Católica en el Monumental y pidió perdón a los hinchas por el resultado.

"Vergüenza es poco para explicar lo que siento en estos momentos. Seguiremos trabajando y luchando hasta el final. Gracias por todo gente y perdón", publicó el "King" en sus historias de Instagram.

Colo Colo marcha octavo en la tabla, con 27 puntos, y complica cada vez más la defensa del título en el torneo.

El próximo partido de Colo Colo será ante Palestino, por la fecha 21 de la Liga de Primera.