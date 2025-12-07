Vidal y el mal año de Colo Colo: Nadie se hace responsable

El volante chileno Arturo Vidal se refirió al mal año de Colo Colo tras perder 1-2 Audax Italiano en el Monumental y quedar fuera de copa internacionales: "Nadie se hace responsable".

"Fue uno de los peores años que he tenido. Claramente uno va avanzando y me hubiese gustado que este año fuera perfecto, haber peleado más la Libertadores... Quedamos fuera de todo, no salimos campeones, no clasificamos a nada", puntualizó en conversación con los medios.

También se refirió a su continuidad en el cuadro albo y dio detalles sobre una conversación con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa: "Yo muchas veces hablé con él antes de llegar a este punto y no aceptó, así que nada, vamos a seguir luchando y veremos qué viene de aquí en adelante. Tengo contrato. No sé quién va a seguir a cargo, aquí no se sabe nada. De verdad que estamos todos los jugadores y el equipo siempre en el aire", expresó.

El "King" habló sobre su suplencia en el duelo clave ante los "tanos": "Sí, es fuerte. Un fracaso. Me duele no haber podido empezar del principio, que estaba muy bien físicamente. En la semana había dado todo y llegar al partido y no jugar, duele mucho", expresó.

Por último aifrmó que el "Cacique" tenía plantel y jugadores necesarios: "El equipo que tenemos es increíble. Por algo trajeron los jugadores que trajeron, pero no se dio. Muchas cosas pasaron en el camino. Estamos todos avergonzados. Merecíamos mucho más, tuvimos mala suerte y aparte todo lo que pasó alrededor, que eso también afecta. Aunque no lo digan nunca, afecta mucho cuando la institución no está unida", complementó.