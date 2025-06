Vidal y la discusión con De Paul: Nos pedimos disculpas y listo, no pasa nada

El volante de Colo Colo Arturo Vidal se refirió a la bullada discusión que tuvo con Fernando de Paul rumbo a camarines tras la igualdad ante Deportes Iquique y le bajó el perfil, comentando que solo fue un roce habitual entre compañeros de equipo.

"Nada, son cosas del fútbol que pasan en la cancha. No pasó nada, está todo bien", señaló a la prensa en zona mixta, mientras el arquero optó por el silencio.

[VIDEO] ¡Y siguieron! Vidal y De Paul se encararon camino a camarines tras el empate de Colo Colo con Iquique #Cooperativa90https://t.co/m6q7cRaLwX pic.twitter.com/SCYu0vZYy1 — Cooperativa (@Cooperativa) June 13, 2025

Luego, se enfrascó con uno de los periodistas que preguntó: "¿Cuántas veces has visto partidos?, ¿cuántas veces viste en Europa? Peleé cien veces dentro de la cancha con mis compañeros, y en los camarines, pero no pasa nada".

"Somos un equipo, una familia... ¿cómo no es normal? ¿En tu familia no tienes problemas con tus hermanos? Y se arregla, es normal. Ahora salimos y somos todos amigos, tenemos un equipazo y no pasa nada. Alegamos, nos pedimos disculpas y listo", prosiguió ante las consultas de un comunicador.

Vidal remarcó que "los dos hablamos un poco y queda ahí, no pasa nada. De verdad que estamos bien. Son discusiones que pasan. Ustedes tienen jugadores retirados que trabajan con ustedes, pregúnteles qué pasa en la cancha y después en el camarín".

"¿Qué más quieren saber? ¿esa es tu noticia? Pregúntame del partido, de otras cosas. La pelea con De Paul fueron dos palabras ahí, unas palabras acá y quedamos como amigos. No pasa nada", agregó.

Vidal siguió con su postura: "¿Vinieron a ver la pelea o qué? Preguntenme de fútbol; soy futbolista, jugué hoy, empatamos, tenemos que mejorar, nos perdimos mucho gol".

"Lo otro no es importante, son cosas que pasan siempre en los camarines y los partidos, pero después se arreglan; y eso significa que hay una unión", complementó.

"Pedirle disculpas a la gente si vio eso y se veía feo, pero esto es fútbol y estas cosas pasan siempre. Lo importante es que estamos más unidos que nunca y vamos a seguir peleando el campeonato", finalizó al respecto.

La igualdad y el acercamiento de Pachuca

Respecto al duelo en el Tierra de Campeones, Vidal admitió que "claramente tenemos que mejorar, me perdí un penal, autogol de mala suerte que me tocó, pero nada. Tenemos un partido el martes (contra Cobresal) que tenemos que sacar adelante. Nos vamos tristes porque tuvimos varias ocasiones y no pudimos concretar".

El "King" también se refirió al interés que tuvo Pachuca por un préstamo para el Mundial de Clubes, con un acercamiento real para intentar la operación.

"Era atractivo, a qué jugador con 38 años lo vienen a buscar para jugar un Mundial de Clubes. Hubiese sido lindo, pero yo soy de Colo Colo, estoy feliz acá y de acá no quiero salir. Estoy con todo mi corazón, la gente me quiere mucho, espero seguir mucho tiempo, sacar esto adelante y ojalá ser campeones", expresó.