Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago16.2°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Vidal y las críticas de director de Blanco y Negro: No sé quién es, que diga las cosas a la cara

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"No lo tomamos en cuenta, de verdad", contestó a los dardos de Angel Maulén.

Vidal y las críticas de director de Blanco y Negro: No sé quién es, que diga las cosas a la cara
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Fiel a su estilo, Arturo Vidal hizo frente a las duras críticas que Angel Maulén, director de Blanco y Negro, lanzó contra el plantel de Colo Colo por su complejo año, y le bajó el perfil a los dichos del dirigente.

El representante del bloque Vial señaló en los micrófonos de Cooperativa Deportes que le "preocupa mucho el comportamiento en la cancha", que "no me convence cómo estamos jugando" y además que se debe recortar costos respecto a la plantilla.

Vidal, tras una actividad comercial en el Barrio Meiggs, señaló que "si el presidente o alguien del directorio, que está tan cercano a nosotros... 100 metros, que vaya y lo diga al camarín".

"Yo no respondo más a gente que hable por la prensa o que digan 'me dijo un dirigente'. No. ¿Por qué no va al estadio? No lo he visto nunca. No sé quién es, si me muestran una foto me daría cuenta, pero me gusta que nos digan las cosas a la cara, porque los comentarios han dañado mucho este año y todo lo que ha pasado", agregó.

Finalmente, señaló que lo que diga Maulén o alguien externo al equipo como tal "no lo tomamos en cuenta, de verdad. Si lo van a decir de frente seguramente lo tomaremos en cuenta y, pucha, si es un aporte, bienvenido sea".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada