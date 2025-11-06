Vidal y las críticas de director de Blanco y Negro: No sé quién es, que diga las cosas a la cara

Fiel a su estilo, Arturo Vidal hizo frente a las duras críticas que Angel Maulén, director de Blanco y Negro, lanzó contra el plantel de Colo Colo por su complejo año, y le bajó el perfil a los dichos del dirigente.

El representante del bloque Vial señaló en los micrófonos de Cooperativa Deportes que le "preocupa mucho el comportamiento en la cancha", que "no me convence cómo estamos jugando" y además que se debe recortar costos respecto a la plantilla.

Vidal, tras una actividad comercial en el Barrio Meiggs, señaló que "si el presidente o alguien del directorio, que está tan cercano a nosotros... 100 metros, que vaya y lo diga al camarín".

"Yo no respondo más a gente que hable por la prensa o que digan 'me dijo un dirigente'. No. ¿Por qué no va al estadio? No lo he visto nunca. No sé quién es, si me muestran una foto me daría cuenta, pero me gusta que nos digan las cosas a la cara, porque los comentarios han dañado mucho este año y todo lo que ha pasado", agregó.

Finalmente, señaló que lo que diga Maulén o alguien externo al equipo como tal "no lo tomamos en cuenta, de verdad. Si lo van a decir de frente seguramente lo tomaremos en cuenta y, pucha, si es un aporte, bienvenido sea".