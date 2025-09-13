Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Barristas de Colo Colo protagonizaron una pelea entre ellos en el "Arengazo"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Esto es previo a la Supercopa que se jugará en el Santa Laura contra la U.

[VIDEO] Barristas de Colo Colo protagonizaron una pelea entre ellos en el
Barristas de Colo Colo protagonizaron una fuerte pelea entre ellos durante el característico "Arengazo" que se realizó en el Estadio Monumental, previo a la Supercopa frente a Universidad de Chile este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

En el video que compartió 24 Horas, se puede apreciar como un grupos de hinchas se están golpeando entre si, por un motivo que se desconoce.

