[VIDEO] El gol de Mary Valencia que instaló a Colo Colo en semis de Libertadores Femenina

Mary Valencia nuevamente fue la salvadora de Colo Colo y marcó el único gol del compromiso ante Libertad para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores Femenina.

La seleccionada nacional anotó de cabeza en el minuto 60' y, de paso, llegó a los cinco goles en la competencia, siendo la máxima artillera del certamen.

Revisa el gol a continuación: