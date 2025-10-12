Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.5°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] El gol de Mary Valencia que instaló a Colo Colo en semis de Libertadores Femenina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delantera nacional llegó a los cinco goles en la competencia.

[VIDEO] El gol de Mary Valencia que instaló a Colo Colo en semis de Libertadores Femenina
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Mary Valencia nuevamente fue la salvadora de Colo Colo y marcó el único gol del compromiso ante Libertad para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores Femenina.

La seleccionada nacional anotó de cabeza en el minuto 60' y, de paso, llegó a los cinco goles en la competencia, siendo la máxima artillera del certamen.

Revisa el gol a continuación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada