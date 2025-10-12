Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] El gol de Mary Valencia que instaló a Colo Colo en semis de Libertadores Femenina
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La delantera nacional llegó a los cinco goles en la competencia.
Mary Valencia nuevamente fue la salvadora de Colo Colo y marcó el único gol del compromiso ante Libertad para avanzar a semifinales de la Copa Libertadores Femenina.
La seleccionada nacional anotó de cabeza en el minuto 60' y, de paso, llegó a los cinco goles en la competencia, siendo la máxima artillera del certamen.
Revisa el gol a continuación:
🙌🏆¡Mucha calidad goleadora!— CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 12, 2025
⚽ Mary Valencia
CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVIVO | #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/waLeHEMlDX