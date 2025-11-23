[VIDEO] Felipe Méndez también anotó un golazo para Colo Colo ante La Calera
El volante sacó a relucir su talento, se sacó al arquero con un gran amague y definió para sentenciar la goleada del "Cacique" sobre Unión La Calera.
La gran ventaja de Colo Colo sobre Unión La Calera fue sentenciada con una obra de arte de Felipe Méndez. El volante "albo" mostró lo mejor de su repertorio, se sacó al arquero rival con un amague y definió con el arco a su disposición para marcar el 3-0 por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.
Revisa el golazo aquí:
