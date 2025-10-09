Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago21.1°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Los errores de Eduardo Villanueva en la caída de Colo Colo ante Puerto Montt

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
[VIDEO] Los errores de Eduardo Villanueva en la caída de Colo Colo ante Puerto Montt
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El arquero Eduardo Villanueva no tuvo una buena jornada en la caída de Colo Colo por 2-1 ante Deportes Puerto Montt en el duelo amistoso disputado la noche del miércoles en el Estadio Chinquihue.

En el primer gol, el joven portero salió mal del área y terminó chocando con uno de sus defensores, y luego no pudo controlar un tiro de larga distancia para permitir la celebración del cuadro sureño.

Mira acá el video

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ESPN Chile (@espnchile)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada