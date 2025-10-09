[VIDEO] Los errores de Eduardo Villanueva en la caída de Colo Colo ante Puerto Montt

El arquero Eduardo Villanueva no tuvo una buena jornada en la caída de Colo Colo por 2-1 ante Deportes Puerto Montt en el duelo amistoso disputado la noche del miércoles en el Estadio Chinquihue.

En el primer gol, el joven portero salió mal del área y terminó chocando con uno de sus defensores, y luego no pudo controlar un tiro de larga distancia para permitir la celebración del cuadro sureño.

