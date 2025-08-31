Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] "Me quiso pegar": Javier Correa contó su altercado con un hincha

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero terminó ofuscado por una fuerte discusión en el Monumental.

[VIDEO]
El delantero de Colo Colo Javier Correa vivió un polémico momento en la zona mixta del Estadio Monumental, luego de la victoria 1-0 sobre Universidad de Chile por la fecha 22 de la Liga de Primera.

El futbolista encaró a un fanático que, según denunció, quiso golpearlo en presencia de sus hinchas.

Revisa las palabras del jugador:

