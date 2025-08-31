Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] "Me quiso pegar": Javier Correa contó su altercado con un hincha
El delantero terminó ofuscado por una fuerte discusión en el Monumental.
El delantero de Colo Colo Javier Correa vivió un polémico momento en la zona mixta del Estadio Monumental, luego de la victoria 1-0 sobre Universidad de Chile por la fecha 22 de la Liga de Primera.
El futbolista encaró a un fanático que, según denunció, quiso golpearlo en presencia de sus hinchas.
Revisa las palabras del jugador:
