[VIDEO] "Me quiso pegar": Javier Correa contó su altercado con un hincha

El delantero de Colo Colo Javier Correa vivió un polémico momento en la zona mixta del Estadio Monumental, luego de la victoria 1-0 sobre Universidad de Chile por la fecha 22 de la Liga de Primera.

El futbolista encaró a un fanático que, según denunció, quiso golpearlo en presencia de sus hinchas.

Revisa las palabras del jugador: