Villagra y el duelo con Iquique: Estamos necesitados de los puntos y saldremos a ganar sí o sí

Jonathan Villagra, defensor central de Colo Colo, habló en conferencia de prensa de cara al duelo contra Deportes Iquique pendiente por la Liga de Primera, que se jugará este viernes 26 de septiembre a las 19:00 y será vital para ambos equipos en la tabla.

En primer lugar, el zaguero abordó su situación tras el TEC que sufrió en la Supercopa: "En el momento fue muy duro, tuvo que salir por las circunstancias. Me sentía mal. Fuimos a ver al médico y ya se descartó algo más grave. Hoy en día estoy bien, cumplí con el reposo de 48 horas y estoy apto para participar el fin de semana".

Respecto a la temporada, dijo que "nosotros somos Colo Colo y nuestro objetivo a principio de año es pelear arriba y salir campeones. Lamentablemente este año nos ha costado, no se nos han dado muchas cosas y en la posición en que estamos tenemos que tratar de pelear para meternos a una copa internacional".

"Nos hemos ido adaptando bien al profe (Fernando Ortiz), ya llevamos tres semanas de trabajo. Si bien tuvimos la Supercopa, que fue un partido atípico, hemos ido agarrando la ida y trabajando muy bien. Creo que se va a reflejar partido tras partido", señaló.

"Hemos analizado a Iquique. Vienen a buscar un resultado porque están peleando el descenso, pero nos enfocamos en nosotros. Estamos necesitados de los puntos y vamos a salir a hacer nuestro juego y ganar sí o sí", expuso.

En cuanto a su continuidad como titular en los últimos duelos, expuso que "uno como jugador trabaja como jugar. No se me había dado tanto sumar tantos minutos, pero uno con confianza es diferente; uno la siente desde el profe y los compañeros y me ha servido harto".

Además, envió un mensaje a los albo que disputarán con La Roja el Mundial sub 20: "Les deseo lo mejor a ellos y a toda la selección en sí. Tienen calidad, buenos nombres y pueden dar la pelea y llegar muy alto".