¿Vuelve el "Bichi" a Macul? La respuesta de Claudio Borghi para su retorno a Colo Colo

En medio de la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para Colo Colo volvió a sonar el nombre de Claudio Borghi, quien resurge avalado por su exitoso pasado como jugador y, sobre todo, como el estratega que logró un recordado tetracampeonato.

Frente a esta ola de especulaciones, el propio "Bichi" se encargó de despejar los rumores en el programa F90 de ESPN: "No, no me han llamado de Colo Colo. Hoy sí me llamó muchísima gente, amigos en esta onda de 'yo llevo las maletas'".

Fiel a su estilo distendido, el actual comunicador también se dio espacio para una broma junto a su compañero Marcelo Barticciotto: "Mira, si nosotros ahora, fuera de chiste, decimos 'vamos'... ¡Dejamos la cagá!"

Más allá del humor, Borghi también ofreció un lúcido análisis: "Cualquier entrenador que venga va a decir 'Encontré el plantel muy bajo anímicamente, físicamente no están para lo que yo quiero, necesito refuerzos'".

"¿Qué pasa si un nuevo entrenador no consigue buenos resultados en los partidos restantes que quedan?", sentenció, exponiendo la enorme presión que recaerá sobre el sucesor de Almirón.