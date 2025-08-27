Zamorano recordó con emoción su paso por Colo Colo: Siempre lo soñé

El exdelantero de la selección chilena y de Colo Colo Iván Zamorano tuvo recuerdos para su paso por el cuadro albo, sobre el final de su carrera, y aseguró que pudo cumplir su sueño y el de su padre, aunque también dijo haber quedado con la espina clavada de no ganar un título.

"Yo con 13 años quedé en Colo Colo y anoté un montón de goles en un partido. A la semana me dijeron 'sabes que, chico, eres muy bueno, pero muy chico y flaco'. Eso me quedó grabado y en me prometí volver en algún momento", recordó

"Me fui a Cobresal y a los dos años yo ya estaba jugando en Europa. St Gallen, Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán y América. En todos los equipos yo siempre soñé con volver a Chile y jugar en Colo Colo. Y lo logré. Cuando llego, estaba en la quiebra, con Juan Carlos Saffie de síndico", añadió.

"Le dije, 'Juan Carlos, no te preocupes que yo voy a cobrar cero por jugar en Colo Colo. Voy a cumplir mi sueño y el de mi papá y no voy a cobrar nada'. 'No, es que tú tienes que tener un contrato', me respondió. 'Hagámoslo por el sueldo mínimo entonces. 150 mil pesos, pero yo no los voy a retirar, dáselo a los utileros'", complementó.

Luego de ese sueño cumplido se refirió a la imposibilidad de haber sido campeón.

"Por eso que en el vestuario (en esa final con Cobreloa), me habían sacado una parte de mí, porque no había podido cumplir el sueño y el de mi papá de ser campeón con Colo Colo", se lamentó Zamorano.