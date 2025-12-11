Ultras polacos atacaron autobuses de hinchas de Rayo Vallecano

La comandancia de la policía polaca de Radom confirmó este jueves a la Agencia EFE que "en la noche del 10 al 11 de diciembre" se produjo un ataque contra los autobuses que transportaban a un grupo de aficionados de Rayo Vallecano en la carretera S8, con un saldo de nueve aficionados heridos, tres de ellos hospitalizados, y la detención de siete de los atacantes.

Según explicó por teléfono un portavoz de la Policía regional de Radom, "una patrulla llegó al lugar (del incidente) cinco minutos después del aviso, que fue recibido a las 00:46 horas, y encontró a dos buses con aficionados de España".

"Gracias a la rápida llegada de la Policía se evitó una escalada de la confrontación", añadió el portavoz policial.

Los agentes hallaron "una valla que bloqueaba la vía de servicio de la S8", y encontraron "cizallas para cortar metal, pasamontañas y porras" en el lugar de los hechos.

Se han detenido en total a siete personas relacionadas con el ataque, cuatro de ellas en los vehículos que bloquearon el paso de los autobuses, y todas ellas son residentes de Białystok (este), ciudad donde el equipo español disputará esta noche un partido contra Jagiellonia por la Conference League.