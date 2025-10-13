Conmebol rechazó apelaciones y mantuvo castigos a la U e Independiente

La Comisión de Apelaciones de Conmebol rechazó los recursos que presentaron Universidad de Chile e Independiente contra los castigos por los incidentes ocurridos en la Copa Sudamericana, en el partido de vuelta de octavos de final que se disputó en Avellaneda.

La U había apelado para rebajar la sanción a los partidos sin público en condición de local, argumentando que no tuvieron irregularidades y siempre cumplieron con todas las medidas de seguridad en los cinco duelos disputados en el Estadio Nacional este año.

Según información de Olé, Conmebol mantuvo el castigo de 14 partidos sin hinchas: Siete en condición de local y siete como visitante en competencias continentales.

Los azules ya cumplieron dos, en la llave de cuartos de final de la Sudamericana ante Alianza Lima (en Perú y en Coquimbo), por lo que aún quedan 12 duelos internacionales por cumplir, incluyendo la llave semifinal ante Lanús.

Conmebol aún debe enviar a la U los fundamentos de su decisión final, y los azules tienen 21 días (tres semanas) para acudir a una última instancia de apelación, en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Respecto a Independiente, el club argentino apeló contra todas las sanciones: La descalificación de octavos de la Sudamericana, los 14 partidos sin público en competencias continentales y los 250 mil dólares de multa, pero no tuvo éxito y también tiene el mismo plazo que los azules para acudir al TAS.

La U tiene pendiente la apelación por dura multa al club y a Gustavo Alvarez

Además, la U aún tiene pendiente en instancia de apelación una dura multa al club y al técnico Gustavo Alvarez, que fueron sancionados por incumplir el Manual de Clubes en la vuelta ante Alianza Lima en los cuartos de final de la Sudamericana.

El club fue sancionado con una multa de 32 mil dólares, mientras que Alvarez con 50 mil dólares, por infringir los artículos 5.1.5.1 y 5.1.11.6, que están relacionados con retrasos en los protocolos del partido.

El próximo desafío de la U en el torneo de Conmebol será ante Lanús, en la ida de semifinales, el jueves 23 de octubre, a las 19:00 horas (22:00 GMT), en el Estadio Nacional.

La revancha, en tanto, será en Argentina, una semana después, el 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús.