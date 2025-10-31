Directivo de banco fue imputado en caso de presunto desvío de dinero de la Conmebol

La Fiscalía de Paraguay imputó formalmente al presidente del Banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar Silvera, y a otras ocho personas por un presunto esquema de lavado de dinero. La investigación está relacionada con el supuesto desvío de fondos de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol) durante la gestión del fallecido Nicolás Leoz, en un caso derivado de la trama de corrupción mundialmente conocida como el "FIFA gate".

La imputación fue presentada por tres fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción e incluye, además de Zaldívar Silvera, a María Clemencia Pérez, exesposa de Leoz, a dos de las hijas del exdirigente y a otras cinco personas. Esta acción judicial es la primera respuesta de la justicia paraguaya a una denuncia penal presentada por la propia Conmebol en el año 2021.

Según explicó el abogado de la Conmebol, Claudio Lovera, la denuncia señala que entre los años 2000 y 2010, Leoz realizó una serie de maniobras que perjudicaron el patrimonio de la institución. Las ganancias obtenidas ilícitamente habrían sido canalizadas y ocultadas a través de contratos de fideicomisos celebrados con el Banco Atlas.

Estos fideicomisos generaron certificados de depósitos de ahorro cuyos beneficiarios eran la exesposa y las hijas del exdirigente. Los fondos involucrados superan los 23.000 millones de guaraníes (aproximadamente 3,25 millones de dólares) y una porción adicional que sobrepasa los dos millones de dólares. El abogado afirmó que el origen de este dinero podría estar en "hechos punibles contra el patrimonio de la Conmebol".

Nicolás Leoz, quien presidió la institución entre 1986 y 2013, falleció en 2019 mientras cumplía arresto domiciliario. Era uno de los principales acusados por la justicia de Estados Unidos en el "FIFA gate". La confederación sudamericana aseguró que continuará impulsando la causa con el objetivo de "recuperar los recursos" que fueron desviados.