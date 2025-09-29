Audax Italiano batió a Huachipato y tomó ventaja en las semifinales de la Copa Chile

Audax Italiano venció por 1-0 a Huachipato en el Estadio Bicentenario de La Florida por la ida de las semifinales de la Copa Chile, tomando ventaja en la serie que se definirá este domingo en Talcahuano.

Ninguno de los dos elencos regaló espacios en una primera mitad sumamente reñida donde la visita sacó la mejor parte y tuvo al menos tres ocasiones claras antes de la media hora de juego que no supo capitalizar.

Recién en el tramo final de la fracción inicial el dueño de casa se animó un poco más y con un cabezazo de Franco Troyansky estuvo a nada de abrir la cuenta, pero no le dio dirección a su frentazo.

Aunque los visitantes arrancó de mejor manera el complemento, rápidamente los locales inclinaron la cancha a su favor y transformaron en figura al portero Rodrigo Odriozola, quien le negó el gol a Eduardo Vargas (57') y Marco Collao (60').

Los italícos siguieron intentando y en el 66', luego de rápido servicio desde la banda, Leonardo Valencia asistió a Esteban Matus, quien sacó un zurdazo al primer palo que se encontró con la feble respuesta del cancerbero, firmando el 1-0.

Los pupilos de Juan José Ribera se encontraron con una oportunidad inmejorable de aumentar las cifras cuando el cancerbero derribó dentro del área a Eduardo Vargas y el árbitro cobró penal. Sin embargo, Odriozola se rehízo de su error y contuvo el remate de "Turboman" (70').

A pesar de la intensidad que imprimió Huachipato en los últimos minutos y el testazo de Luciano Arriagada que tapó Tomás Ahumada (90'), el marcador no se movió y Audax consiguió una mínima ventaja pensando en la revancha, programada para este domingo a las 17:30 horas en Talcahuano.