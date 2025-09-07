Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Copa Chile: Deportes Limache aprovechó la localía y tomó ventaja ante La Serena en las semifinales

Autor: Cooperativa.cl

Los "tomateros" ganaron en el "Lucio Fariña" de Quillota.

Copa Chile: Deportes Limache aprovechó la localía y tomó ventaja ante La Serena en las semifinales
Deportes Limache venció 2-0 a Deportes La Serena en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" de Quillota, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Chile, tomando ventaja para la revancha en el Estadio La Portada.

El encuentro comenzó equilibrado para ambos equipos, con pocas llegadas de peligro. Los "tomateros" buscaban imponerse en la cancha y aprovechar su condición de locales, pero al descanso se fueron sin goles en el marcador.

En la segunda mitad, el equipo dirigido por Víctor Rivero tomó el control del partido. Al minuto 55, el delantero venezolano Luis Guerra abrió el marcador para los "cerveceros".

Cerca del final, el jugador "papayero" Joaquín Fernández cometió una mano al borde de su área, lo que llevó al árbitro Claudio Díaz a expulsarlo con tarjeta roja directa. El tiro libre resultante fue aprovechado por César Pinares (90+2') para ampliar la ventaja y sellar la victoria de los locales.

Con este resultado, Deportes Limache llegará con ventaja al partido de vuelta frente a La Serena en el Estadio La Portada, programado para el domingo 12 de octubre a las 15:00 horas (18:00 GMT).

