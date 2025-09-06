Deportes Limache y La Serena darán inicio a las semifinales de la Copa Chile 2025

Este domingo, Deportes Limache y Deportes La Serena buscarán tomar ventaja en el inicio de la ida de las semifinales de la Copa Chile 2025, que se disputará en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña", desde las 20:00 horas (23:00 GMT).

Ambos equipos atraviesan un mal momento en la Primera División, donde rondan peligrosamente los puestos de descenso. Los "tomateros" están a un solo punto de la zona de peligro, mientras que los "papayeros" tienen una diferencia de dos unidades.

Por ello, ambos buscan mejorar su presente y maquillar la temporada alcanzando la final de la Copa Chile.

El equipo dirigido por Víctor Rivero viene de sufrir una dolorosa remontada 1-2 ante Deportes Iquique en la fecha 22 de la Primera División, lo que lo dejó en una posición complicada de cara a las jornadas restantes. Sin embargo, en la Copa Chile su desempeño ha sido diferente, tras eliminar al líder de la Primera División, Coquimbo Unido, en cuartos de final con un global de 5-3.

Por su parte, los "papayeros" también llegan tras caer 1-3 ante Everton, en el debut de Francisco Bozán como técnico interino. En la fase anterior de la Copa Chile, eliminaron con solvencia a Santiago Wanderers con un global de 9-3.

El juez central del partido será Claudio Díaz, asistido por Jean Araya y Joaquín Arrue, mientras que Nicolás Pozo actuará como cuarto árbitro

El duelo está programado para las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña", y podrás seguir todos los detalles de este encuentro a través de Cooperativa.cl.