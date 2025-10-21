Felipe Correa por denuncia de La Serena: Limache consultó si podía validar los minutos

El gerente de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile, Felipe Correa, se refirió a la denuncia de Deportes La Serena contra Limache por la semifinal de revancha de Copa Chile por presuntas fallas al reglamento de jugadores sub 23.

Los "papayeros" acusan que el cuadro de los tomates no cumplió con el minutaje en el encuentro de vuelta de las semifinales, donde el cuadro limachino se impuso el pasado 12 de octubre por 6-1 para concretar un 8-1 en el global.

Según argumentaron desde el club de la Región de Coquimbo, Agustín Arce (20 años), convocado por la selección chilena para el amistoso con Perú -en el cual no saltó a la cancha- se encontraba a disposición de su equipo a contar de las 22:00 horas del 10 de octubre, por lo cual no se deberían contar los 65 minutos que se otorgan por los jugadores nominados a la Roja.

"Es un tema que corresponde a ligas, que es el tema reglamentario, pero Agustín participó en la nómina de la Roja adulta, convocado después del tema viral de Lucas Assadi", dijo en Cooperativa Deportes.

"Fue liberado el viernes después del partido. Hay un tema de reglamentación de cuándo los jugadores se pueden sumar a sus clubes, pero Limache había hecho la citación y consultado con Ligas si podía hacer validar esos minutos por participación en la selección, pero es un tema que la interpretación de los reglamentos es ajena a las selecciones", aclaró en nuestra emisora.