Huachipato buscará dar vuelta la serie ante Audax Italiano por Copa Chile

Este domingo, Huachipato buscará revertir la serie ante Audax Italiano en Talcahuano por el partido de vuelta por semifinales de la Copa Chile. En el encuentro de ida, los "tanos" se impusieron por 1-0.

El equipo dirigido por Juan José Ribera llega con ventaja al duelo en el Estadio Huachipato, tras el triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida, y aspira a mantenerla para regresar a la final del torneo después de siete años, desde su derrota ante Palestino.

Por su parte, los "acereros" confían en remontar el marcador con el apoyo de su hinchada. En el partido de ida, lograron que la diferencia fuera mínima gracias a un penal detenido por su arquero Rodrigo Odriozola a Eduardo Vargas.

El juez central del partido será Gastón Philippe , asistido por Diego Gamboa y Eric Pizarro, mientras que Héctor Jona actuará como cuarto árbitro.

El duelo está programado para las 17:30 horas (20:30 GMT) en el Estadio Huachipato de Talcahuano, y podrás seguir todos los detalles de este encuentro en Cooperativa.cl.