Huachipato conquistó por primera vez la Copa Chile tras dramática tanda de penales ante Limache

Huachipato levantó la Copa Chile en una final dramática disputada en El Teniente de Rancagua, donde debió remar desde atrás para forzar el 1-1 en los descuentos e imponerse 4-3 en la tanda de penales ante Deportes Limache.

Los acereros, dirigidos por Jaime García, lograron así su primer título en la historia del torneo y aseguraron el cupo "Chile 4" para la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El partido tuvo un primer tiempo de estudio, con dominios alternados y pocas ocasiones claras. El conjunto de Talcahuano buscó progresar desde la posesión y los "tomateros" asomaron cuando César Pinares se animó con un zurdazo que pasó cerca del arco (27').

La final cambió radicalmente de ritmo tras el entretiempo. Los de Victor Rivero salieron decididos y encontraron el premio con una contra perfecta en la que Daniel Castro condujo y habilitó a Facundo Pons, quien definió con un remate alto para abrir la cuenta (53').

El gol fortaleció al conjunto tomatero, que estuvo cerca del segundo cuando "Popín" remeció el horizontal tras una tapada de Odriozola (59'). Huachipato, golpeado, tardó varios minutos en rearmarse, pese a los múltiples ajustes desde el banco.

La reacción acerera llegó recién en los instantes finales, empujada por la urgencia. En el noveno minuto de adición, un mal rechazo limachino terminó en los pies de Carlo Villanueva, quien armó pared con Cris Martínez y definió cruzado para firmar el 1-1 (90+9'). El Teniente estalló. La final se iba a penales.

La tanda fue un retrato perfecto del nivel de tensión. Todo quedó en pies de Facundo Pons, el mismo que había marcado el 1-0. Esta vez, su ejecución salió demasiado técnica y Rodrigo Odriozola contuvo para sentenciar la serie.