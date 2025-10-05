Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile
Huachipato y Audax Italiano definen al primer finalista de la Copa Chile
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El elenco del acero recibe al conjunto itálico en Talcahuano.
Huachipato y Audax Italiano se ven las caras este domingo en el Estadio CAP de Talcahuano en el partido de vuelta de las semifinales de Copa Chile tras el triunfo itálico por 1-0 en la ida.
Sigue acá el partido
0-1: 12' Eduardo Vargas (AUD). 1-1: 26' Lionel Altamirano (HUA).
Marcador global: 1-2.