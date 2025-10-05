Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.0°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Huachipato y Audax Italiano definen al primer finalista de la Copa Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco del acero recibe al conjunto itálico en Talcahuano.

Huachipato y Audax Italiano definen al primer finalista de la Copa Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Huachipato y Audax Italiano se ven las caras este domingo en el Estadio CAP de Talcahuano en el partido de vuelta de las semifinales de Copa Chile tras el triunfo itálico por 1-0 en la ida.

Sigue acá el partido

0-1: 12' Eduardo Vargas (AUD). 1-1: 26' Lionel Altamirano (HUA).

Marcador global: 1-2.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada