Limache busca ratificar su ventaja ante La Serena en la segunda semifinal de Copa Chile

Desde las 15:00 horas de este domingo, Deportes La Serena y Deportes Limache se jugarán el paso a la final de Copa Chile en el Estadio La Portada.

El conjunto limachino llega con ventaja a la instancia luego de imponerse por 2-0 en el partido de ida con goles de Luis Guerra y César Pinares.

El posible once inicial de los tomateros es con: Matías Borquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Luis Maluenda, César Pinares, Yonathan Andía; Luis Guerra; Daniel Castro y Facundo Pons.

Por el otro lado, los granates tendrán un duro desafío de local, en el cual buscarán instalarse en la definición ante Huachipato que dejó en el camino a Audax Italiano.

La alineación que prepara Mario Sciacqua es con: Erwin Sanhueza; Nicolás Ferreyra, Andrés Zanini, Lucas Alarcón; Gonzalo Jara, Juan Fuentes, Manuel Rivera, Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos, Estaban Moreira y Jeisson Vargas.

El duelo está pactado para las 15:00 horas (18:00 GMT) de este domingo 12 de octubre y será transmitido por las pantallas de TNT Sports y en streaming por MAX.

Además, todos los detalles del compromiso estarán disponibles en Cooperativa.cl.