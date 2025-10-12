Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Chile

Los resultados de las semifinales de vuelta de la Copa Chile 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue el detalle junto a Cooperativa.cl.

Los resultados de las semifinales de vuelta de la Copa Chile 2025
En portada

Deportes Limache buscará sellar su paso a la final de la Copa Chile 2025 en su visita a Deportes La Serena, luego de ganar 2-0 en la ida, este domingo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Asimismo, Huchipato se impuso a Audax Italiano en un agónico compromiso y espera rival para la definición de la competencia.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Domingo 12 de octubre

0-1: 2' Facundo Pons (LIM); 0-2: 9' Daniel Castro (LIM); 1-2: 23' Juan Fuentes (DLS)

Domingo 5 de octubre

  • Huachipato 4-2 Audax Italiano. Finalizado. Estadio CAP.

0-1: 12' Eduardo Vargas (AUD); 1-1: 26' Lionel Altamirano (HUA); 2-1: 39' Lionel Altamirano (HUA); 3-1: 51' Renzo Malanca (HUA); 3-2: 79' Leonardo Valencia (AUD); 4-2: 89' Maximiliano Gutiérrez (HUA)

