Los resultados de las semifinales de vuelta de la Copa Chile 2025

Deportes Limache buscará sellar su paso a la final de la Copa Chile 2025 en su visita a Deportes La Serena, luego de ganar 2-0 en la ida, este domingo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

Asimismo, Huchipato se impuso a Audax Italiano en un agónico compromiso y espera rival para la definición de la competencia.

Sigue los resultados junto a Cooperativa.cl:

Domingo 12 de octubre

Deportes La Serena 1-2 Deportes Limache. Primer tiempo. Resultado ida: 0-2. Estadio La Portada. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

0-1: 2' Facundo Pons (LIM); 0-2: 9' Daniel Castro (LIM); 1-2: 23' Juan Fuentes (DLS)

Domingo 5 de octubre

Huachipato 4-2 Audax Italiano. Finalizado. Estadio CAP.

0-1: 12' Eduardo Vargas (AUD); 1-1: 26' Lionel Altamirano (HUA); 2-1: 39' Lionel Altamirano (HUA); 3-1: 51' Renzo Malanca (HUA); 3-2: 79' Leonardo Valencia (AUD); 4-2: 89' Maximiliano Gutiérrez (HUA)