Palmarés: Huachipato conquistó por primera vez el título de la Copa Chile
Los acereros derrotaron en los penales a Deportes Limache en la final.
Huachipato hizo historia este miércoles al coronarse campeón de la Copa Chile 2025, tras ganar por penales la final a Deportes Limache en el Estadio El Teniente de Rancagua, conquistando su primer título en el historial de esta competencia, organizada por la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).
Huachipato había perdido una final de Copa Chile en 2013, ante Deportes Iquique, por lo que este miércoles pudo sacarse esta espina y sumar por primera vez este trofeo a su palmarés.
Los acereros, además, tienen tres títulos de Primera División: 1974, Clausura 2012 y 2023.
1958: Colo Colo
1959: Santiago Wanderers
1960: Deportes La Serena
1961: Santiago Wanderers
1962: Luis Cruz Martínez
1974: Colo Colo
1975: Palestino
1977: Palestino
1979: U. de Chile
1980: Deportes Iquique
1981: Colo Colo
1982: Colo Colo
1983: U. Católica
1984: Everton
1985: Colo Colo
1986: Cobreloa
1987: Cobresal
1988: Colo Colo
1989: Colo Colo
1990: Colo Colo
1991: U. Católica
1992: Unión Española
1993: Unión Española
1994: Colo Colo
1995: U. Católica
1996: Colo Colo
1998: U. de Chile
2000: U. de Chile
2008-2009: U. de Concepción
2009: U. San Felipe
2010: Deportes Iquique
2011: U. Católica
2012-2013: U. de Chile
2013-2014: Deportes Iquique
2014-2015: U. de Concepción
2015: U. de Chile
2016: Colo Colo
2017: Santiago Wanderers
2018: Palestino
2019: Colo Colo
2020: No se disputó
2021: Colo Colo
2022: Magallanes
2023: Colo Colo
2024: Universidad de Chile
2025: Huachipato
Colo Colo - 14 títulos
Universidad de Chile - 6 títulos
Universidad Católica - 4 títulos
Santiago Wanderers - 3 títulos
Palestino - 3 títulos
Deportes Iquique - 3 títulos
Unión Española - 2 títulos
Universidad de Concepción - 2 títulos
Huachipato - 1 título
Cobreloa - 1 título
Everton - 1 título
Deportes La Serena - 1 título
Magallanes - 1 título
Cobresal - 1 título
Unión San Felipe - 1 título
Luis Cruz Martínez - 1 título