Tribunal resolvió denuncia de La Serena contra Limache por la Copa Chile

Un duro revés sufrió Deportes La Serena en su intento de llegar a la final de la Copa Chile por secretaría. El Tribunal de Disciplina de la ANFP rechazó de manera oficial la denuncia que el club "granate" presentó en contra de Deportes Limache, timbrando así el paso de los "tomateros"' a la definición del certamen.

En su acusación, Deportes La Serena sostenía que su rival incumplió la norma del minutaje sub 23 en el partido de vuelta de las semifinales, un duelo que Deportes Limache ganó en cancha por un aplastante 6-1. Por esta razón, el cuadro serenense exigía que se anulara el resultado y se les diera el partido por ganado por un marcador de 3-0.

Sin embargo, el elenco rojinegro se defendió argumentando que contaba con una autorización expresa de la ANFP para aplicar la bonificación de minutaje correspondiente a su seleccionado nacional, Agustín Arce. El juvenil había sido convocado por la Roja para un amistoso ante Perú, disputado días antes del cruce con los granates.

Finalmente, el tribunal le dio la razón al combinado de la Región de Valparaíso. En su fallo, el organismo argumentó que "existió diligencia y buena fe en el actuar del Club Deportes Limache", ya que, ante la poca claridad de las bases de la competencia, el club formuló la consulta a la autoridad pertinente, que en este caso era la ANFP.

De esta manera, Deportes Limache aseguró oficialmente su histórica clasificación a la final de la Copa Chile, instancia en la que se enfrentará a Huachipato en un duelo que entregará un título inédito para cualquiera de las dos escuadras.