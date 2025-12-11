Víctor Rivero tras la final de Copa Chile: Mi equipo merecía más

Deportes Limache estuvo a tres minutos de lograr la hazaña de conquistar el título de la Copa Chile 2025 en su debut en la Primera División nacional, sin embargo, el cuadro "tomatero" se quedó con las manos vacías al caer frente a Huachipato en la final mediante lanzamientos penales.

Tras perder la definición ante los acereros, el entrenador del conjunto limachino, Víctor Rivero, se refirió al trámite del partido.

"Lamentablemente se nos escapa en una jugada casi fortuita, que la fueron a buscar con amor propio. Una secuencia de errores individuales, donde no la pudimos sacar. Después de lograr la ventaja, nos logramos encontrar futbolísticamente... Tuvimos el 2-0 y eso te dice que no era para nosotros. Nos terminan empatando en el minuto 95 tras una serie de rebotes", expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

Sobre la tremenda campaña que realizó su escuadra en la competencia, comentó: "Qué puedo decir de la campaña de Copa Chile: ganamos 13 partidos, 9 consecutivos. Eliminamos a Colo Colo, Coquimbo Unido y Cobreloa. Considero que mi equipo merecía más, pero bueno, esto no es de merecimientos. Si a principio de año te decían que Limache iba a ser finalista de Copa Chile y de la forma en que lo hizo, no te lo imaginabas. No les puedo reprochar nada a mis jugadores, me siento orgulloso de ellos. Nos tendremos que levantar, como ha sido la vida de todos ellos".

"Este es un equipo resiliente. Más que la vuelta larga, es un camino desde abajo. El año pasado ascendimos en los penales. Cuando tú haces todo para ganar y quedarte con la final y quedas vacío... no nos podemos reprochar nada", sentenció Rivero.