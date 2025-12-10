[VIDEO] Los penales dieron el triunfo a Huachipato ante Limache en la final de la Copa Chile

Tras forzar el 1-1 en los descuentos del tiempo regular, Huachipato consiguió imponerse 4-3 en la tande de penales frente a Deportes Limache para alzar el título de la Copa Chile en El Teniente de Rancagua.

Rodrigo Odriozola fue el héroe luego de atajar dos lanzamientos y así darle la consagración al elenco dirigido por Jaime García.