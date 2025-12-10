[VIDEO] Los penales dieron el triunfo a Huachipato ante Limache en la final de la Copa Chile
Rodrigo Odriozola fue el héroe de la tanda tras contener el último remate.
Tras forzar el 1-1 en los descuentos del tiempo regular, Huachipato consiguió imponerse 4-3 en la tande de penales frente a Deportes Limache para alzar el título de la Copa Chile en El Teniente de Rancagua.
Rodrigo Odriozola fue el héroe luego de atajar dos lanzamientos y así darle la consagración al elenco dirigido por Jaime García.
👀🏆🔵⚫ LO MEJOR DEL ÚLTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 11, 2025
Este es el compacto del triunfo por penales de Huachipato sobre Deportes Limache, que le permitió a Los Acereros conquistar por primera vez la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar en esta edición 2025.
Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/RmH9p9OrLk