Deportes | Fútbol | Copa Chile

[VIDEO] Los penales dieron el triunfo a Huachipato ante Limache en la final de la Copa Chile

| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Rodrigo Odriozola fue el héroe de la tanda tras contener el último remate.

[VIDEO] Los penales dieron el triunfo a Huachipato ante Limache en la final de la Copa Chile
Tras forzar el 1-1 en los descuentos del tiempo regular, Huachipato consiguió imponerse 4-3 en la tande de penales frente a Deportes Limache para alzar el título de la Copa Chile en El Teniente de Rancagua.

Rodrigo Odriozola fue el héroe luego de atajar dos lanzamientos y así darle la consagración al elenco dirigido por Jaime García.

