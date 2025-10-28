Síguenos:
Con Suazo en cancha: Sevilla avanzó a segunda ronda en la Copa del Rey

El equipo andaluz venció a Toledo, de la quinta división española.

Con Suazo en cancha: Sevilla avanzó a segunda ronda en la Copa del Rey
Sevilla, sin el lesionado Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo entrando en el complemento, remontó por 1-4 ante Toledo, equipo de la quinta división española, y avanzó a la segunda ronda de la Copa del Rey.

Toledo, que juega en la Tercera Federación, comenzó ganando de forma sorpresiva con gol de Sergi Brunet (17'), pero los dirigidos por Matías Almeyda reaccionaron y lo dieron vuelta en la primera parte, con anotaciones de Peque (23') y Adnan Jazunaj (40').

En el complemento, llegaron los goles de la tranquilidad, con el segundo de Jazunaj (48') y el definitivo de Kike Salas (60').

Suazo, por su parte, entró en el minuto 59, remplazando a Joaquín Martínez Gauna, justo antes del cuarto gol sevillano.

En la segunda ronda, Sevilla tendrá un rival definido por sorteo. Esta fase se disputará en la primera semana de diciembre. 

